Chinese talenten trainden mee bij Anderlecht en werken ook stage bij andere Belgische club af

Zo zakten Kam Sing Yin Isaac (19), Lin Chun Hin (9) en Jing Yung Chun (8) af naar België. De twee jongste spelers trainden eerder deze week bij RSC Anderlecht zelfs mee met hun leeftijdsgenoten.

Toch is het niet de bedoeling dat ze zich bij paars-wit aansluiten. In principe werken de drie jonge spelers later nog een stage af bij een club uit de lagere reeksen van het Belgische voetbal. Bij welke club die stage zal doorgaan is nog niet duidelijk.

Eerste Europese ervaring

Op die manier kunnen de Chinese spelers een mooie eerste ervaring in het Europese clubvoetbal opdoen. Tijdens de eerste trainingen bij Anderlecht amuseerden ze zich alvast, zo is hieronder in een filmpje te zien.