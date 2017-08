Serieus probleem bij Tottenham, verdediger haalt uit: "Drie versterkingen die ik niet moet googlen of ik ben weg"

Tottenham wil meespelen voor de titel, maar de concurrentie versterkte zich al serieus terwijl het bij de ploeg van Alderweireld, Vertonghen en Dembélé wachten is op wezenlijke versterkingen. "Ze moeten geen tien spelers halen, maar twee of drie zou al goed zijn. En geen spelers die ik moet googlen en me afvragen wie het is. Ik bedoel drie versterkingen met naam", aldus de linksback. "Anders vertrek ik."

En Rose gaat verder. "Zoals iedereen bij Tottenham vind ik dat ik te weinig verdien volgens wat ik waard ben. Ik zoek niet naar een transfer, maar als er nu een concreet bod komt, wil ik wel praten over een vertrek. Ik ben nu 27 en als ik een grote transfer wil, moet het nu gaan gebeuren."