Nieuwe FIFA-lijst: BelgiÃ« gaat voorbij topbuurland en Nederland verder de dieperik in

Nieuwe FIFA-lijst: België gaat voorbij topbuurland en Nederland verder de dieperik in

door Johan Walckiers

De Rode Duivels worden negende op de nieuwe FIFA-lijst, boven Frankrijk

De Rode Duivels wippen vandaag over Frankrijk naar de negende plaats op de nieuwe wereldranglijst van de FIFA. Brazilië blijft op één staan en Nederland is verder in vrije val. Ze staan zelfs achter Congo.