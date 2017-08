Barcelona denkt aan Dembele, maar Borussia Dortmund hangt dit duizelingwekkend prijskaartje rond de hals van goudhaantje

Eén van de spelers die de voorbije dagen en weken naar voor werd geschoven als potentiële opvolger van Neymar, is Ousmane Dembele (20). De Fransman maakte in zijn eerste seizoen bij Borussia Dortmund heel wat indruk en dat is ook Barça niet ontgaan.

Al zullen de Spanjaarden diep in de buidel moeten tasten, willen ze Dembele naar Camp Nou halen. Dortmund liet Barcelona namelijk weten dat Dembele 150 miljoen euro in het laatje moet brengen. Dat weet The Guardian​. Een duizelingwekkend prijskaartje, maar dat zijn we tegenwoordig al gewoon…