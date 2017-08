Het is dan toch zover! Club Brugge gaat 18 miljoen euro opstrijken voor Izquierdo, die verrassende keuze maakt

Volgens Het Laatste Nieuws bestaat er geen twijfel meer over. Izquierdo zal zijn carrière verderzetten bij de Engelse promovendus Brighton & Hove Albion. Woensdagavond laat bereikten Club Brugge en een delegatie van de Engelse club een principeakkoord omtrent de overgang van Izquierdo. Verrassend, want de voorbije weken was er geen sprake van Brighton.

Bovendien zal blauw-zwart wel varen bij de deal. Brighton zou zomaar even 18 miljoen euro op tafel leggen voor de Colombiaanse winger. Izquierdo moet wel nog zijn medische testen afleggen en – niet onbelangrijk – een werkvergunning krijgen.

Werkvergunning

Het verwerven van die werkvergunning, kan nog enigszins voor problemen zorgen. Spelers moeten namelijk 75% van de interlands bij hun land spelen. Al kreeg ook Wilfred Ndidi – hij voldeed evenmin aan de strikte voorwaarden – een werkvergunning toen hij Genk inruilde voor Leicester City.