Leko over situatie Denswil: "Zo kan je je niet voor de volle 100% focussen"

“De laatste drie dagen is Stefano goed bezig op training. Of hij fit is voor de match tegen Zulte Waregem? Weet je, het is niet alleen belangrijk dat je op fysiek vlak fit bent. Ook op mentaal vlak moet een speler fit zijn”, verduidelijkte Leko.

“De voorbije drie, vier jaar waren er nooit problemen met Stefano. Maar als je elke dag iets hoort (Leko doelt op de transfergeruchten rond Denswil, nvdr.), is het normaal dat dat in je hoofd speelt. Deze club zoveel miljoenen, een andere club zoveel miljoenen… Dan kan je je als speler niet voor de volle 100% focussen.”

Nog drie weken afwachten

Voorlopig is Stefano Denswil dus nog steeds een speler van Club Brugge. De transfermarkt is nog iets minder dan drie weken open. Of de gewezen verdediger van Ajax op 1 september nog steeds in het Jan Breydelstadion speelt, is niet duidelijk. Het blijft afwachten voor Club Brugge.