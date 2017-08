Leko komt met goed en slecht nieuws uit ziekenboeg (en geeft uitleg over Rotariu)

Laurens De Bock ontbreekt nog steeds in de selectie. Benoit Poulain, die deze week meetrainde, is er ook nog niet bij. "Ik hoopte dat hij morgen al selecteerbaar zou zijn, maar het is uiteindelijk nog te vroeg. Zijn blessure (adductoren) sleept langer aan dan verwacht", aldus Leko.

En dan is er nog Elton Acolatse. "Voor hem is het ook nog te vroeg. Hij was goed bezig in de voorbereiding, maar is op het verkeerde moment uitgevallen", vervolgde Leko, die ook nog een woordje veil had over Rotariu. "Dorin zijn technische kwaliteiten staan buiten kijf, maar hij is met een achterstand aangekomen." In Roemenië vingen we al op dat de winger zijn zomerprogramma wel héél licht had opgenomen.