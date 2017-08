Avontuur bij Club Brugge over voor het goed en wel begonnen is? Zomeraanwinst ontbreekt in selectie

Voor Jérémy Perbet is er geen plaats meer in de selectie door de terugkeer van Wesley. De aanval is volgens Leko voldoende gestoffeerd met de Braziliaan, Jelle Vossen en Abdoulay Diaby.

Voor Perbet lijkt het avontuur bij Club Brugge op een serieuze sisser te gaan uitdraaien. De Fransman werd gehaald omdat Club in spitsennood zat met de CL-voorrondes in zicht. Hij startte in de eerste match tegen Basaksehir, maar maakte geen te beste indruk. De volgende drie matchen zat hij op de bank en nu wordt hij dus gepasseerd door Leko.

DOELMANNEN Ethan Horvath, Guillaume Hubert, Jens Teunckens

VERDEDIGERS Helibelton Palacios, Bjorn Engels, Germán Mera, Brandon Mechele, Stefano Denswil, Ahmed Touba

MIDDENVELDERS Timmy Simons, Ruud Vormer, Marvelous Nakamba, Jordi Vanlerberghe, Hans Vanaken