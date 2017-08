Izquierdo duidt nieuwe smaakmaker in spelersgroep Club Brugge aan: "De opvolging is verzekerd"

De Engelse promovendus, die eerder deze zomer ook Mathew Ryan aan boord haalde, zou zomaar eventjes 18 miljoen euro veil hebben voor José Izquierdo. Je kan er hier meer over lezen.

Izquierdo zelf is uiteraard in zijn nopjes en duidde ook al zijn opvolger bij blauw-zwart aan. “Ik wil God en Club Brugge bedanken. Dit is een mooie stap in mijn carrière. Jullie zullen mijn grapjes missen, maar met Dennis is de opvolging verzekerd”, vertelde Joske in een korte reactie aan Het Laatste Nieuws.