Komt toptransfer Izquierdo toch nog in het gedrang? Brighton komt met opvallende reactie

Donderdagavond organiseerde het bestuur van Brighton een Q&A met de supporters, die we ook live konden volgen via Twitter. José Izquierdo kwam vanzelfsprekend ook ter sprake.

Het is nog niet helemaal rond - BHA

"In normale omstandigheden hadden we dit vandaag niet aangekondigd. De deal is nog niet voltooid," klonk het bij bestuurslid Paul Barber. Hij bevestigde ook dat de medische testen morgen (vrijdag) nog moeten gebeuren en dat het werkvisum nog niet in orde is.

Toegegeven, er zouden wel al gekke dingen moeten gebeuren wil deze transfer toch nog afspringen. Normaalgezien trekt Izquierdo naar de Premier League voor achttien miljoen euro.

PB on Jose deal: "In normal circumstances we wouldn't have announced what we did earlier today. Deal isn't completed." #BHAFansForum #BHAFC — BHAFC ⚽️ (@OfficialBHAFC) 10 augustus 2017