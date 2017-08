Heimwee naar het succes in Lokeren: "Schaduw van Peter Maes hing twee jaar boven de club én zijn opvolgers"

Vijf schitterende jaren onder Maes, als je dan de kans krijgt om terug samen te werken, moet je die grijpen -Peter Maes Deel deze quote:

Ook voor Willy Reynders was het een nostalgische keuze. "We hebben op vijf jaar tijd schitterend werk geleverd. Als de kans zich voordoet om terug samen te werken, dan moet je die grijpen."

"Het heeft weinig te maken met Runar Kristinsson", ging Reynders verder. "Het is niet normaal dat er een trainerswissel is na twee wedstrijden. Behalve in dit geval, we konden het risico niet lopen om langer te wachten."

Nochtans was Kristinsson het symbool van het nieuwe Lokeren, al viel het op dat vlak tegen. "We hoopten dat Kristinsson zijn voetbal in de lijn van zijn eigen speelstijl als speler zou liggen. Hij deed het goed, maar het was niet wat we hier gewend waren."

Vrij vertaald: Lokeren moet opnieuw voetballen. "Al was Runar een schitterende gentleman, de schaduw van Peter Maes heeft twee jaar boven deze club gehangen. Er werd altijd vergeleken met hem, dat is nooit makkelijk."