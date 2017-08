Pogba blaast zelf zijn bruggen op: "Kon zich niet vinden in de rol die de trainer voor hem had"

Pogba lag nog tot het eind van het seizoen onder contract, maar dat werd nu in onderling overleg verbroken. De aanvaller was immers niet blij met zijn trainer, Alex Pastoor. Daardoor mag hij nu opkrassen.

"Sparta Rotterdam heeft afscheid genomen van Mathias Pogba. De Guinees-Franse spits kan zich niet vinden in de rol die de trainer voor hem weggelegd ziet, waardoor beide partijen concludeerden dat het het beste was als hij zich oriënteerde op een andere club. In zijn eerste en enige seizoen in Rotterdam kwam hij vier keer tot scoren", klinkt het in een officiële mededeling.