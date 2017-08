Volledige chaos in het keepersgilde van Anderlecht, Svilar grootste probleemkind

Svilar verscheen de afgelopen dagen niet op training met een lichte blessure. Daar stellen ze zich bij Anderlecht echter vragen bij en ze overwogen zelfs een deurwaarder te sturen om het probleem vast te laten stellen. Voorlopig willen ze de zaak echter nog niet op de spits drijven, want ze hopen nog steeds op een oplossing.

Onder de vier doelmannen is er trouwens heel wat twijfel, want René Weiler heeft nog altijd een dikke boon voor Frank Boeckx, die hem vorig seizoen heel wat diensten bewees. Zo is ook Matz Sels, waarvoor Herman Van Holsbeeck een serieuze inspanning deed, niet zeker van zijn plaats.

Roef

Ook Davy Roef, die het allemaal wat rustiger aankijkt, wil nog vertrekken. Maar voor hem zou Anderlecht een oplossing willen vinden tegen eind augustus. Ze willen hem zeker niet als derde doelman laten blijven.