'Paris Saint-Germain gaat samenwerken met club uit de Jupiler Pro League'

Volgens La Dernière Heure zou PSG graag samenwerken met Royal Excel Moeskroen. Dat is niet zo gek als je weet dat zaakwaarnemer Pini Zahavi de monstertransfer van Neymar naar PSG mee mogelijk maakte. Die Zahavi maakt ook deel uit van de groep die Moeskroen kocht.

Twee verbindingen tussen Moeskroen en PSG

Verder is er nog een link tussen PSG en Moeskroen: Humberto Paiva. De gewezen sportief directeur van Moeskroen is tegenwoordig de rechterhand van Antero Henrique, en die is dan weer sportief directeur bij… PSG. Henrique zal trouwens binnen dit en enkele weken naar België afzakken om met Moeskroen te praten over een samenwerking.

Bij Moeskroen beweren ze momenteel dat er geen sprake is van contact met Paris Saint-Germain, maar er zouden wel degelijk gesprekken lopen tussen beide clubs. Wordt vervolgd...