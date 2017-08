Peter 'Grinta' Maes wil passie zien én deelt steekjes uit aan voorganger: "De spelers zijn te nederig, iedereen moet opnieuw bang zijn van Lokeren"

Peter Maes, dat is Grinta. Jawel, met grote 'G'. "De spelers zijn misschien wat te nederig, er mag wat meer grinta in, overlevingsdrang. Als we de bal verliezen moeten we die metéén terugwinnen, dat wil ik zien."

Veranderd is hij niet. "Ik kan nog altijd niet tegen mijn verlies", ging Maes verder. "Ik heb ze proberen wijsmaken dat ik rustiger geworden ben op de bank, maar dat geloven ze uiteraard niet. Dat zou ook niet goed zijn."

Ik heb ze proberen wijsmaken, dat ik rustiger geworden ben... ze geloofden me niet -Peter Maes

Er was toch wat verholen kritiek op de werkwijze van Kristinsson te merken. "Ik speel voetbal op mijn manier, geen ouderwets spel. We kunnen geen resultaten hallen op powerplay, maar op een voetballende manier."

"Er zit ook meer in deze kern dan er al te zien was, die nul op zes is te weinig." Op training verwacht hij niets minder dan volledige inzet. "De training was vandaag vol passie, zo wil ik het elke training zien."

"Zonder passie, haal je nooit je volledige rendement. Dat hebben we nodig om punten te pakken mét goed voetbal. Iedereen moet opnieuw bang worden om in Lokeren te komen spelen."