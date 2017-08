Roger Lambrecht legt uit waarom Kristinsson de bons kreeg en Maes terugkeert

In Het Laatste Nieuws legt Lambrecht uit waarom hij actie ondernam. "De supporters schreven, belden en zeiden me dat Runar een goede trainer is, maar te braaf. Er zat geen vuur in. Te weinig beleving. Het was hier te vaak een dooie boel", aldus de voorzitter van Lokeren.

Nu keert Peter Maes terug als T1. "Het was een opportuniteit om Peter nu binnen te halen. Het kwam juist uit. Peter zit al een tijd thuis en het begon weer te kriebelen bij hem, zei hij me. Hij stond te trappelen. Hij was onmiddellijk bereid om te komen. Daar wou ik niet naast pakken."