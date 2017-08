Kristinsson is duidelijk over ontslag bij Sporting Lokeren

"Iemand ontslaan na twee wedstrijden, tegen Club Brugge en op Kortrijk, dat vind ik onbegrijpelijk", aldus Kristinsson in een reactie aan Het Laatste Nieuws. "Na de ochtendtraining werd ik plots bij Willy Reynders en de voorzitter geroepen. Ik hoorde dat ik ontslagen was."

Een grote teleurstelling voor de gewezen spelmaker van Lokeren, dat is wel duidelijk. "Heel raar en onverwacht voor mij, maar zo is het voetbal nu eenmaal blijkbaar. Dit is veel te snel, ik ben enorm ontgoocheld. We speelden een prima voorbereiding en kenden inderdaad een moeilijke start. Maar om me daarom nu al te ontslaan? Onbegrijpelijk."