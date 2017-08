Hanni legt het verschil tussen spelen met Tielemans en Kums uit: "Hij heeft oog voor het geheel"

En Hanni is euforisch over de integratie van de 29-jarige middenvelder in hun ploeg. "Het straffe aan Sven is dat híj zich heeft aangepast aan ónze manier van spelen en niet andersom. Ik blijf mijn ding doen, of dat nu met Tielemans of met Kums is. Ze hebben een totaal ander profiel", klinkt het in HLN.

Al zal Kums wel wat minder in zijn zone opduiken. "Tielemans was veel vaker te vinden in de laatste dertig meter voor doel - zijn actieradius lag in het beslissende gedeelte van het veld. Kums speelt lager. Hij heeft oog voor het geheel - Sven laat de hele ploeg draaien."