Ex-trainer Lierse haalde overbodige Antwerp-verdediger bijna naar Zuid-Afrika

Stanley Menzo, in het seizoen 2013-2014 nog trainer van Lierse SK, was wel geïnteresseerd in de boomlange 31-jarige centrale verdediger. Menzo is tegenwoordig trainer bij het Zuid-Afrikaanse Ajax Cape Town. De Nederlander haalde in laatste instantie echter een andere speler en dus zit Biset nog steeds bij The Great Old.

Biset speelde tien jaar voor KV Mechelen vooraleer hij in 2015 naar Antwerp verhuisde. Voor die laatste club speelde hij 54 matchen in twee seizoenen en scoorde hij drie keer. Tijdens de voorbereiding kreeg hij echter te horen op zoek te mogen naar een andere club.