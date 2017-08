STVV moet het enkele weken zonder topper stellen: "Voelde meteen iets kraken"

Het is ondertussen duidelijk: STVV moet het enkele weken doen zonder Cristian Ceballos, misschien wel dé seizoensrevelatie bij de Haspengouwers. Tegen Gent maakte hij indruk met twee goals, tegen Zulte Waregem was hij tot zijn blessure ook een belangrijke aanjager binnen het team.

Ceballos wist tijdens de match meteen dat het niet goed zat en uitte zijn frustraties op de dug-out in het Regenboogstadion. "Ik voelde iets kraken in de lies en het was meteen helemaal over en out", aldus de onfortuinlijke middenvelder.

Lessen geleerd richting Standard toe

"Jammer, want ik voelde me goed in die eerste weken. Ik speel graag voor STVV en wil me de komende maanden zeker nog laten zien." De eerste zes weken zal het dus zonder hem moeten gaan gebeuren. En op die plaats heeft STVV eigenlijk nauwelijks een plan B, dus na het vertrek van Gerkens en Peeters zullen ze in de fruitstreek moeten gaan puzzelen.

Met een thuismatch tegen de Rouches oogt het programma ook niet makkelijk. "Maar we hebben wel weer wat bijgeleerd naar de match tegen Standard toe", aldus Steven De Petter. "Een topmatch voor onze eigen fans, daar willen we altijd iets van maken. Hopelijk kunnen we opnieuw de punten thuishouden."

Onder de voorlopig nieuwe T1 O'Loughlin moet die mogelijk dus kiezen voor een andere opstelling om iedereen in te passen. Positief nieuws is er dan weer van Igor Vetokele, die moest passen voor het duel tegen zijn ex-ploeg Zulte Waregem.

Normaliter zou hij opnieuw moeten kunnen spelen, waardoor er in de aanval alvast een extra optie is en er kan geschoven worden met mensen richting de flanken. Mogelijk komt Botaka zo opnieuw in de basis terecht.