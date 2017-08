'Tielemans en Meïté zien concurrent bij Monaco vertrekken, maar krijgen er meteen eentje in de plaats'

Ten eerste een vertrekker: Fabinho. De Portugese verdedigende middenvelder was vorig seizoen één van de uitblinkers bij de kampioen en zou volgens The Sun een transfer versieren voor titelconcurrent PSG.

Op beelden van enkele dagen geleden hoe Fabinho kwaad het veld verlaat midden in een trainingssessie. Hij zit klaarblijkelijk al langer met een vertrek in het hoofd.

