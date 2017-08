Niet Vanhaezebrouck, wel deze ex-coach van Anderlecht wilde Depoitre in extremis binnenhalen... en kwam nét te laat

Maar het had deze zomer ook anders kunnen lopen met Laurent Depoitre. Ook Olympiakos, waar Besnik Hasi momenteel aan het roer staat, toonde interesse in de centrumspits.

"Toen bleek dat Mbokani gebuisd was voor zijn fysieke tests, vroeg Hasi of ik naar Olympiakos wilde komen", vertelt Depoitre in Het Laatste Nieuws. "Een mooie club, maar hij was net te laat. Porto en Huddersfield hadden bijna een deal. En ik droomde van de Premier League."

Depoitre tekende bij de promovendus in de Engelse hoogste klasse een contract tot medio 2019, met optie op een extra jaar.