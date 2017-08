Mile Svilar ligt op ramkoers met Anderlecht, Frank Boeckx heeft belangrijke boodschap voor de talentvolle goalie

De 17-jarige doelman zou er zelfs mee dreigen zijn contract bij Anderlecht eenzijdig te verbreken. (Lees er HIER meer over) Ook Frank Boeckx heeft in La Dernière Heure een mening over de zaak Svilar.

"Ik hoor links en rechts wat er zich afspeelt, maar wat kan ik daarop zeggen? Ook zijn entourage speelt een belangrijke rol, want een jongen van 17 beslist niet alleen."

Roef als voorbeeld

"Dat ik vorig jaar zei dat hij te ongeduldig is? Dat klopt. Ik snap dat hij ambitieus is en zich wil laten zien, maar hij mag geen etappes overslaan. Davy (Roef) heeft ook lang op zijn kans moeten wachten. Ik zie nu dat zijn tijdelijke verhuis naar Spanje hem deugd heeft gedaan."