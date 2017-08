Het seizoen van Biglia bij AC Milan begint in mineur

Lucas Biglia liep een hamstringblessure op en zal ongeveer een maand aan de kant. Zo mist hij al zeker de eerste twee speeldagen van de Serie A en een voorronde voor de Europa League. Milan deelde het slechte nieuws mee via de officiële kanalen.

De 31-jarige middenvelder was voor een bedrag van zeventien miljoen euro één van de vele nieuwkomers in San Siro. Het is de Rossoneri duidelijk menens dit seizoen en sommigen zien in deze ploeg zelfs weer een titelkandidaat.