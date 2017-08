Niet iedereen bejubelt trainerswissel van Lokeren: "Lambrecht jongleert met trainers zoals een messengooier in het circus"

''Voorzitter Roger Lambrecht (85) van Lokeren jongleert met trainers zoals een messengooier in het circus'', is Camps streng in HLN. "Roger heeft meer coaches aan de deur gegooid dan de jaren dat hij preses is op Daknam."

Lambrecht vond de Ijslander te braafjes voor zijn spelers en sprak van 'een dooie boel'. "Roger houdt van schreeuwers en dat was Runar niet. Altijd rustig, met twee woorden sprekend, every inch a gentleman, halve intellectueel", gaat Camps verder. "Mannen die proberen beschaafd Nederlands te spreken maken hem achterdochtig. In het Waasland wordt nog gevloekt.''

Slecht idee

Hij is al helemaal geen voorstander van de keuze om Peter Maes terug te halen. ''Aan het vakmanschap en de passie van Maes moet niet getwijfeld worden. Maar hij blijft een coach die weg wou uit Daknam. De breuk is niet uit te wissen. En dat scheelt in het krediet van de fans."