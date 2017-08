Facebook Live: Nabeschouwing van Zulte Waregem - Club Brugge in het Regenboogstadion

door Yannick Lambrecht en Timothy Collard

In de eerste match van speeldag 3 trok Club Brugge aan het langste eind op bezoek bij Zulte Waregem (1-2). Zo pakt Blauw-Zwart een perfecte 9 op 9. We blikten meteen na afloop terug via een Facebook livestream, die je hieronder kunt herbekijken.