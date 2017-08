Ajax-Belg mist z'n maatje op het middenveld: "Het was genieten om met Nouri te spelen"

"Ik stond dicht bij Appie, ik heb de Youth League en de Future cup gespeeld met hem", aldus Leyder die lonkt naar een overstap naar België, dat kan u hier lezen.

Spelen met Nouri was een droom. "Hij was het belangrijkste onderdeel van het team, hij was veruit de beste. Het was genieten om met hem te spelen", ging Leyder verder.

Appie was er voor iedereen, het maakte niet uit wie je was of waar je vandaan kwam

"Ik stond op de zes en hij op de acht. Mijn taak was dus simpel. Ik moest enkel ballen veroveren en aan Appie geven." Ook het karakter van Nouri zal de 20-jarige Belg altijd bijblijven.

"Het was een fantastische jongen, hij was er voor iedereen. Het maakte niet uit wie je was, of waar je vandaan kwam. Daarom was hij ook aanvoerder in alle jeugdreeksen. Net daarom is het ook zo moeilijk voor iedereen", sloot Leyder af.