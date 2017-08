Coopman speelt niet tegen moederclub Club Brugge, zo denkt Leko erover

Club Brugge verhuurt Coopman ook dit seizoen aan Zulte Waregem. Als Francky Dury de aanvallende middenvelder wil opstellen, dan moet zijn club diep in de buidel tasten. Essevee zou zomaar eventjes 1 miljoen euro moeten ophoesten. Veel geld…

Club Brugge-trainer Ivan Leko ligt er niet wakker van. “Dat was een eis van ons bestuur, iets wat tijdens de onderhandelingen ter sprake is gekomen. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, hé. Vandaag moeten we het daar dan ook niet over hebben. Het is iets wat weken geleden al werd afgesproken”, aldus de Kroaat.