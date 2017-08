Thierry Henry voorspelt kampioen in Engeland (maar ze mogen hun tenen uitkuisen)

"Als je naar de topclubs kijkt, is er één club die de spelers gekocht heeft die ze nodig hadden, die kwaliteit gehaald heeft én ook nog eens het meeste geld uitgegeven heeft. Dat is Manchester City", vertelt Henry aan Sky Sports.

Guardiola zal een seizoen zoals het vorige niet tolereren

Zijn titelfavoriet is dus duidelijk. "Ik ga voor Man City. Dat was vorig seizoen ook al mijn voorspelling, maar ik denk niet dat Pep nog zo'n seizoen als vorig jaar zal tolereren."

Na periodes bij Barcelona en Bayern München moest de coach zich wel even aanpassen. "We zagen vorig seizoen hoe moeilijk het voor hem is om te verliezen, hij is dat niet gewoon. Gezien de manier waarop hij daarmee omgegaan is, ga ik voor City," besluit Henry.