De Premier League is terug: veel Rode Duivels, maar naar deze twee kijkt Filip Joos het meeste uit

"Stuk voor stuk maken ze het waar, in een competitie die toch enorm hoog staat aangeschreven", zegt analist Filip Joos aan Sporza over de Belgen in Engeland. "Het zal dan wel geen Engelse club zijn die de Champions League wint, maar toch."

Manchester

"Ik kijk vooral uit naar De Bruyne, die nog meer de centrale pion moet worden in het Man City van Guardiola." Die ploeg duidt hij trouwens aan als titelfavoriet (lees hier meer).

De duurste van allemaal heeft wel iets meer druk op zijn schouders. "Lukaku staat voor zijn vuurdoop. Aan 20 goals zal hij wel weer geraken, volgens mij. Maar dat hangt ook af van hoe Manchester United dit jaar draait", besluit Joos.