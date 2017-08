17-jarig Toptalent wil vaste waarde worden bij AA Gent: "Prijzen winnen"

Zo hoopt doelman Youn Czekanowicz (17) op termijn door te breken bij AA Gent. “Mijn contract in Gent loopt voorlopig tot 2019, maar mijn doel is duidelijk: ik wil hier eerste doelman worden en de club helpen om nieuwe prijzen te winnen. In Gent vond ik de ideale omgeving om ervaring op te doen en mezelf te vinden als doelman.”

“Mijn grote droom? Ik hoop ooit uit te komen in de Premier League, maar de Bundesliga is ook een mooie competitie. Tja, ik wil vooral een mooie loopbaan uitbouwen”, besluit Czekanowicz.