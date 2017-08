Leko wrijft zich in de handen na 9 op 9: "Perfecte start"

"Perfecte start" - Ivan Leko Deel deze quote:

Door de zege in Waregem prijkt Club Brugge voorlopig alleen aan de leiding in het klassement. “De perfecte start”, weet ook Leko. “Voor een nieuwe ploeg die een nieuwe start maakt is het ook belangrijk dat je resultaten neerzet. Het is mooi meegenomen dat we dat direct hebben gedaan.”