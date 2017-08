Jelle Vossen en (eindelijk startende) Hans Vanaken leggen uit wat belangrijk is na 9 op 9 Club Brugge

“Als je hier kan vertrekken met een overwinning, dan is dat goed meegenomen. Makkelijk ging het niet worden, maar dat wisten we. Verdiende Zulte Waregem meer? Misschien wel, ze hebben er zeker aanspraak op gemaakt", aldus Jelle Vossen.

"Het is een paar keer warm geweest voor ons doel, maar we gaan er niet over klagen dat we deze drie gouden punten meepakken naar huis. Hier zijn we heel tevreden mee.”

Paar keer goed weggekomen

“In de basis staan is fijn", was ook Hans Vanaken tevreden. "Als je dan nog kan winnen bij Zulte Waregem, dan is dat aardig meegenomen. Ik denk dat ik wel tevreden mag zijn van mijn wedstrijd en ook collectief was het ok, al hadden we misschien meer moeten doen in de omschakeling. Daar lag ruimte, maar we hebben het nagelaten om het af te maken.”

“We zijn een paar keer goed weggekomen, maar de 0-1 was wel een erg mooie aanval. Die benaderde achteraf bekeken misschien wel de perfectie. Het was voor mij wat anders spelen dan puur op de 10, maar ik denk dat ik me wel goed uit de slag heb getrokken.”