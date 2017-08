Jordy Gillekens zei 'nee' tegen Club Brugge en debuteerde op z'n 17e bij OHL: "Dit bewijst dat ik de juiste keuze maakte"

Vorig seizoen trok blauw-zwart immers fel aan de mouw van Gillekens. "Toen ik mijn plaats kreeg bij de nationale U17 kwam Club Brugge aankloppen. Die interesse werd steeds concreter."

Toch bleef Gillekens OHL trouw. "Ik heb lang over het aanbod van Club nagedacht", gaat de achterhoedespeler verder. "Vanaf februari tot het einde van het seizoen wordt het echter steeds drukker op school, komen de examens eraan en moet je ook op voetbalgebied blijven presteren."

"Het leek me in die zin beter om bij OHL te blijven, dat me absoluut wilde houden en me sneller kansen zou aanbieden. Dat is nu ook gebleken." (Daar leest u HIER meer over) "In dat opzicht maakte ik de juiste keuze."

De 17-jarige Gillekens zit op de Topsportschool in Leuven. In september begint hij aan zijn zesde middelbaar in de richting moderne talen.