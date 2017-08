Anderlecht speelt het hard en verlengt eenzijdig contract Svilar: "Als ze zo met mij doen, kan ik ook gemeen zijn"

Geloof ons: het zit er bovenarms op tussen de entourage van Svilar en Herman Van Holsbeeck. Sinds de doelman een doktersbriefje kwam binnenbrengen is de sfeer bijzonder grimmig geworden. Anderlecht heeft intussen zijn contract eenzijdig verlengd en Svilar ligt dus vast tot 2019. "We kregen bevestiging van de KBVB dat het kon", aldus Van Holsbeeck.

Maar dat Van Holsbeeck 'ambetant' is, is een understatement. "Ik hoop nog steeds dat er een oplossing komt, maar ik ben wel zeer ontgoocheld. René Weiler is ook al met hem gaan praten en ik vond dat klasse. Maar hoe dat zover is kunnen komen... Ik neem normaal gezien een voorbeeld aan Roger Vanden Stock. Die zegt altijd: met oorlogen heb je enkel verliezers. Maar als mensen me zo behandelen, kan ik ook gemeen zijn. Daar ben ik harder in dan hij."

Dat dossier Svilar heeft me al meer problemen opgeleverd dan die van Tielemans, Dendoncker en Kara samen!

Van Holsbeeck heeft Svilar zo voor een voldongen feit gezet. Die dreigt nu wel zijn contract te verbreken. "Met de wet van '78 denk ik dan. Maar ja, dan heb je enkel verliezers. Zo breek je de carrière van een 18-jarige jongen. Wij verliezen ook, maar Anderlecht zal blijven bestaan hoor... Dat dossier Svilar heeft me al meer problemen opgeleverd dan die van Tielemans, Dendoncker en Kara samen! Ik wil een oplossing vinden, maar dat is moeilijk als je niet meer met hen kan praten."