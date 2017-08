Stuivenberg kan opnieuw een beroep doen op absolute sterkhouder

De Spanjaard was maanden buiten strijd met een zware liesblessure, maar deze week trainde hij al mee en zaterdag kregen we te horen dat hij ook wedstrijdfit is. De kans is wel groot dat hij tegen Antwerp nog op de bank start. Pozuelo tekende enkele weken terug overigens bij voor vier seizoenen.

Dit zijn alle 21 namen:

Vukovic, Jackers, Coucke, Brabec, Nastic, Wouters, Khammas, Ingvartsen, Samatta, Naranjo, Trossard, Colley, Malinovskyi, Buffel, Schrijvers, Pozuelo, Berge, Heynen, Benson, Maehle en Aidoo