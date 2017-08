"Ze deden topaankopen ... Als ze vandaag winnen, dan tonen ze dat ze dé grote titelfavoriet zijn"

"Met Baby en Lukebakio heeft Charleroi spelers die de verdediging van Anderlecht pijn kunnen doen", beseft Aimé Anthuenis in De Zondag.

Contractverlenging Kara maakt hen nog sterker

"Het is een extra pigment aan de match, want de Zebra's kunnen naast Club Brugge met het maximum van de punten komen. Anderlecht kan dan weer laten zien dat ze titelfavoriet zijn."

Want voor de analist is het duidelijk: "Met een zege in Charleroi kunnen ze laten zien dat ze absoluut de grote titelfavoriet zijn. Ze behielden een aantal sleutelspelers en deden met Kums, Sels, ... een aantal topaankopen. De contractverlenging van Kara maakt hen nog sterker."