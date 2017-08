Een vruchtvolle relatie vol wederzijds respect bij Anderlecht: "Voor iemand die zijn vertrouwen heeft, gaat hij door een vuur"

Van Holsbeeck werd in 2003 door Vanden Stock weggeplukt bij Lierse. "Ik ben nog altijd blij dat de voorzitter toen handelde vanuit zijn buikgevoel en besliste om die gast uit het Brusselse een kans te geven", zegt hij nu. "Ik woonde toen in Brussel en reed elke dag naar Lier, maar dat veranderde niet veel voor mijn leven."

Anderlecht was echter een andere zaak. "Ik had toen geen vermoeden. Maar we zaten in de living van Roger en nadat ik mijn handtekening gezet had, pakte hij mijn hand en zei: "Je hebt nu getekend voor Anderlecht, nu gaat heel uw leven veranderen. En hij had gelijk hoor..."

Dat is misschien wel het mooiste: hij is altijd zichzelf gebleven

Van Holsbeeck stopt in 2020 en mogelijk doet Vanden Stock dat dan ook. "In al die jaren heb ik hem altijd de juiste beslissing weten nemen. In tegenstelling tot vele andere voorzitters is hij niet emotioneel op belangrijke momenten."

"Hij blijft wel altijd menselijk als er een zware beslissing genomen moet worden. Hij zal zich altijd correct opstellen. In al die jaren is hij steeds zichzelf gebleven. En voor iemand die zijn vertrouwen heeft, gaat hij door een vuur. Dat is misschien wel het mooiste: hij is altijd zichzelf gebleven."