Courtois onder de indruk van de sfeer op de Bosuil: "Tribune 2, daar moeten ze UNESCO werelderfgoed van maken"

“Tribune twee, daar moeten ze UNESCO werelderfgoed van maken. Ik versta ze niet altijd, maar ik heb soms meer naar het publiek dan naar de wedstrijd zitten kijken.” De voormalige Red Flame ging zelfs aan het filmen.

“Normaal gezien neem ik mijn gsm amper in de hand, maar deze keer kon ik me niet inhouden. Een corner voor Antwerp, dat is feest, hé. Overal vliegt er bier in het rond. Het is echt een formidabel publiek.”