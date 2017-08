OFFICIEEL: Verdediger verlaat Gent, dat dringend op zoek moet naar versterkingen (Van Damme?)

AA Gent heeft Rami Gershon laten vertrekken. Hij tekende een contract van vijf seizoenen bij Maccabi Haïfa.

Daarmee is er opnieuw een extra plaatsje vrij in de selectie van Hein Vanhaezebrouck. Die zoekt extra stabiliteit in de verdediging.

Jelle Van Damme, ex-Anderlecht en ex-Standard en momenteel aan de arbeid bij LA Galaxy, lijkt daardoor mogelijk dichterbij dan ooit.