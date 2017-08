Stuivenberg feliciteert zijn team na 45 minuten 'fantastisch' voetbal: "Vier goals halfweg buitenshuis, dat komt niet vaak voor"

door Diederik Geypen en Dirk Pieters vanuit Antwerpen

door

KRC Genk wervelde 45 minuten lang op bezoek bij Antwerp

Foto: © photonews

KRC Genk heeft zijn eerste overwinning in de Jupiler Pro League beet. De Limburgers overklasten Antwerp voor rust met een 1-4-score halfweg. Enkel in het slot van de wedstrijd kwamen de troepen van Albert Stuivenberg nog even onnodig onder druk.