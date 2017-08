Immobile knalt Lazio voorbij Juve naar eerste prijs, Lukaku zorgt voor fabelachtige assist (mét beelden)

Ciro Immobile was de grote man bij Lazio, met twee doelpunten leek de buit al snel binnen, maar dat was buiten ene Paulo Dybala gerekend. In minuut 85 en 91 tekende hij voor de 2-2.

Toch zou Lazio het nog halen, vlak daarna ontbond Jordan Lukaku zijn duivels. Hij kreeg de bal tot bij Murgia en die knalde de 2-3 diep in extra tijd binnen. Bekijk hieronder die winnende treffer. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.