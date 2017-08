Antwerp reageert op onlusten: "Ze zijn de naam Antwerp-supporter niet waard"

Dat laat de club weten in een reactie op de site. "Gisterenavond werd onze club geconfronteerd met berichtgeving waarbij Antwerp in verband wordt gebracht met incidenten tussen anonieme hooligans en supportersbussen van KFCO Beerschot Wilrijk."

Kan niet door de beugel

"Sommige bronnen suggereren dat een klein groepje hooligans gelinkt aan RAFC hier achter zit. Onze club wil zich in ieder geval volledig distantiëren van de feiten. Als het effectief gaat om mensen die zich aan Antwerp linken – want de naam ‘Antwerpsupporter’ zijn ze absoluut niet waard – kan zulk gedrag absoluut niet door de beugel."

"Onze club veroordeelt deze feiten en elke vorm van geweld ten strengste. De Great Old zal 100% meewerken aan het gerechtelijk onderzoek van de politie en de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken, zodat deze enkelingen – Antwerpgelinkt of niet – snel gevat kunnen worden."

Fans bedanken

"Ten slotte willen we onze trouwe fans nog bedanken voor hun steun tijdens de wedstrijd Royal Antwerp FC – KRC Genk. 90 minuten lang lieten onze supporters de Liefdevolle Kleuren blinken voor heel België, en toonden ze dat voetbal op de Bosuil een feest is bij winst of verlies. Chapeau! We willen de meer dan 11.000 aanwezige fans dan ook uitdrukkelijk bedanken voor hun positieve ingesteldheid."