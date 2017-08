Bim, bam, Big, Rom, alle haters in het hok: Supporters in de wolken, Lukaku had het voorspeld

Met twee doelpunten had Romelu Lukaku een belangrijk aandeel in de 4-0 overwinning van Manchester United tegen West Ham United.

Uiteraard was Big Rom zelf dan ook bijzonder tevreden met de uitdraai van de match. "Een hattrick had natuurlijk nóg leuker geweest", kon er een lachje af in een reactie aan MUTV. "We hebben het plan van de manager goed uitgevoerd. Het hele team deed het goed."

Een hattrick had nog beter geweest natuurlijk

"Ik was enorm blij dat ik de atmosfeer van Old Trafford kon voelen als speler van Manchester United. Het ging goed en de fans moedigden ons aan. Ik had vooraf al het gevoel dat het een goede dag ging worden voor ons en voor mij."

Ook de fans werden helemaal gek op twitter. "Een mooi antwoord aan al de haters", klonk het onder meer. Bijzondere bloemlezing:

A moment of silence for the Lukaku haters just waiting to bring up lacazette and morata 😂 pic.twitter.com/S6fh8qWSzy — Ricardo Sukai (@RicardoSukai) August 13, 2017