Copycat Cristiano Ronaldo: CR7 aapt Lionel Messi na en jent op deze manier de Barça-fans

Ronaldo scoorde op weergaloze wijze, werd met rood van het veld gestuurd, en jende tussendoor ook nog wat de Barça-fans.

CR7 toonde na zijn goal zijn shirt met naam aan het publiek van Camp Nou. Een actie die natuurlijk deed terugdenken aan die van zijn grote rivaal Lionel Messi in de laatste Clasico van vorig seizoen.

Ronaldo's worst nightmare is Messi. He will always have Leo on his mind. Even his son is a Messi fan. Copycat. pic.twitter.com/suvwhv2hP3