Rode kaart Ronaldo kan nog serieus staartje krijgen van 4 tot 12 matchen schorsing

Ronaldo werd in de 58ste minuut ingebracht en scoorde met een absolute loeier vanop 23 meter. Even later kreeg hij geel voor zijn controversiële viering waarbij hij zijn shirt uittrok. En twee minuten later liet hij zich vallen in de zestien, wat hem zijn tweede geel opleverde.

Ronaldo kon het niet geloven en ging niet zonder enige discussie van het veld. Scheidsrechter De Burgos was de gebeten hond en blijkbaar ging dat niet zonder enig geduw voorbij. In zijn rapport schreef de ref dat hij een "voorzichtige duw van Ronaldo" kreeg. Dat kan echter gevolgen hebben, want de Spaanse voetbalcode laat dat absoluut niet toe. En dat wordt bestraft met een schorsing van 4 tot 12 matchen.