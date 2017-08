Kritiek op Weiler: "Je haalt er toch niet de speler af die de lijnen moet uitzetten?"

Weiler gaf na de match aan dat hij voor een aanvallendere variant wilde kiezen, maar toch bleef het vreemd dat hij uitgerekend Kums wisselde.

Als je moet achtervolgen en je hebt creativiteit nodig ...

"Dat was bijzonder vreemd, toch. Als je moet achtervolgen en je hebt creativiteit nodig, dan haal je toch niet de speler eraf die is voorbestemd om de lijnen uit te zetten? Zo kom je beter tot voetballen", aldus Peter Vandenbempt in Extra Time.

Marc Degryse knikte: "Onyekuru op links, Hanni op de 10 en Dendoncker en Kums daarachter is het meest logische. We verwachten een Anderlecht met dominant voetbal en de beste spelers op het veld."