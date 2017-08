Diego Costa maakt helemaal komaf met Conte: "Ik ben geen crimineel!" en "Hij wil me met de reserven laten trainen"

Costa kan er niet bij wat er momenteel met hem gebeurt. De topspits is helemaal persona non grata bij Conte. "Ik vermoed dat Conte er ook achter zat dat ik geen contractverlenging kreeg", insinueert hij. "Ik heb gezien wat voor mens hij is. Hij wijkt niet af van zijn ideeën. Ik respecteer hem als coach, maar als persoon? Nee! Hij heeft geen charisma."

Vooral de manier waarop hij te horen kreeg dat hij niet langer deel uitmaakt van de plannen van de Italiaan ligt op zijn maag. "In een sms'je! Het was duidelijk: hij zei dat hij niet meer op me rekende en wenste me het beste voor de toekomst. Maar dat doe je toch niet in een sms'je? Dat moet je iemand in zijn gezicht zeggen. En dat sms'je heb ik bewaard, zodat mensen me niet kunnen beschuldigen dat ik lieg."