Club-fans wilden veelbelovende Brodic eindelijk uit de wachtkamer zien komen, maar ook uitleenbeurt begint met windstilte

Door het overaanbod aan spitsen verhuisde Brodic deze zomer echter op huurbasis naar KSV Roeselare. Wie de beloftevolle aanvaller aan het werk wil zien zal dus naar Schiervelde moeten afzakken. Als hij tenminste mag meedoen.

In de eerste twee competitieduels van de West-Vlamingen bleef de 20-jarige aanvaller twee keer aan de bank gekluisterd. Coach Mercier bouwde in de eerste duels zijn aanval op rond onder meer Emile Samyn en Davy Brouwers. Die laatste zit aan 2 goals in evenveel matchen.