Hebben we een winnaar? "Dit was het mooiste doelpunt dat ik al zag in deze competitie"

Marco Ilaimaharitra, de nieuwkomer in de basis bij Charleroi, was onder de indruk. "Op dit moment is dat het mooiste doelpunt dat ik al zag in dit kampioenschap", aldus de middenvelder. "Het was een schitterend doelpunt. Ik ben hier een maand en ik weet wat hij kan op eender welk moment. Nu hij dat ook doet in een match..."

Ook verdediger Dessoleil haalde de loftrompet boven. "Hij komt niet voor niets uit Spanje hé. De coach liet hem invallen om ballen bij te houden en voila: hij houdt de bal 30 seconden bij en scoort. Ongelooflijk!"

Het doelpunt van Baby mocht er trouwens ook zijn, maar die van Benavente kon hij ook wel smaken. "Het was trouwens nog een belangrijk doelpunt, want we waren aan het afzien. Het deed ons deugd. We hebben getoond dat we kwaliteit op de bank hebben", aldus Baby.